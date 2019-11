Filipe Lobo d'Ávila é o quarto candidato à liderança do CDS

Filipe Lobo d’Ávila anunciou, esta segunda-feira, a sua candidatura à liderança do CDS. “Tenho dito a alguns amigos meus do Juntos pelo Futuro que o meu tempo de oposição no CDS acabou”, começa por escrever, no Facebook o ex-secretário de Estado da Administração Interna.

O facto de existirem três outros à liderança do partido, que por mais dois meses ainda é ocupada por Assunção Cristas, é para o candidato “um enorme sinal de vitalidade do CDS”.

“Se a moção for a mais votada serei consequente e apresentarei listas a todos os órgãos nacionais, incluindo naturalmente a Presidente do CDS. É também certo que nunca serei candidato com uma moção de outros. É nessas circunstâncias que sou candidato”, escreveu.

O advogado, que deixou de ser deputado o ano passado depois de uma rutura com a direção de Assunção Cristas garante não querer “criar nenhum tabu” nem deixar que “subsista qualquer dúvida” sobre a sua “postura, vontade ou decisão”.

O ex-deputado do grupo Juntos pelo Futuro, junta-se a João Almeida, Abel Matos Santos e Carlos Meira.

