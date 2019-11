Júlio César desmaiou na bancada depois do segundo golo do Flamengo | Vídeo

Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, desmaiou na bancada do estádio, no Peru, após o segundo golo do Flamengo na final da Taça Libertadores. Depois do jogo, que levou à conquista do troféu por parte da equipa brasileira, o ex-futebolista confirmou que “foi muita emoção”.

O ex-guarda-redes do Benfica encontrava-se a assistir à partida com Fred, apresentador do canal do YouTube Desimpedidos, que acabou por captar o momento e divulgar na Internet. Júlio César tentou agarrar a camisola do youtuber, mas acabou por cair para trás na bancada.

"Foi muita emoção. Acho que jogar é bem mais fácil do que torcer. Ser flamenguista não se explica, sente-se”, disse depois Júlio César, em declarações ao SporTV.

Recorde-se que o Flamengou conquistou a Libertadores, depois de derrotar o River Plate este sábado. Os golos chegaram aos 89 minutos e aos 90+2, mudando todo o rumo da partida.

Júlio César chegou ao Flamengo com apenas 12 anos. Aos 17, o antigo guarda-redes já alinhava pela equipa principal. Em 2018, depois de sair do Benfica, regressou para terminar a carreira no clube brasileiro.