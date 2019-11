Roubou joias no valor de 124 mil euros em Lisboa e enviou-as por correio para Espanha

A PSP deteve, na quinta-feira, um homem, de 58 anos, suspeito de ter furtado joias no valor de 124 mil euros de uma carrinha de transporte personalizado de valores, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

De acordo com a força de segurança, o suspeito, oriundo de um país fora da União Europeia, aproveitou uma distração do motorista, que não trancou a porta da viatura e, “de forma discreta”, conseguiu aceder ao interior da carrinha e roubar “uma caixa com dezenas de peças de joalharia no valor de mais de 124.000 euros, abandonando o local logo de seguida numa viatura alugada".

O homem acabou depois por ser detido, no mesmo dia, junto ao aeroporto de Lisboa. O suspeito preparava-se para abandonar o país, o que, de acordo com a PSP, “adensou as suspeitas” de que teria vindo a Portugal “com um objetivo bem definido”.

Os objetos furtados tinham sido expedidos pelo suspeito. O homem tinha enviado três embalagens, através de transportadoras internacionais, com destino à Catalunha, em Espanha.

As encomendas acabaram por ser intercetadas. Além das joias furtadas em Lisboa, as embalagens continham ainda outros objetos cuja origem é desconhecida.

"Os investigadores acreditam que o detido já havia cometido outros crimes de igual índole, quer em Portugal, quer numa série de outros países da União Europeia, pelo que irá encetar todos os esforços no campo da cooperação internacional, a fim de aferir e confirmar a dimensão da atividade criminosa do suspeito, e sua eventual ligação a redes ou organizações internacionais", informa a PSP.

O homem ficou em prisão preventiva.