Homem mais rico do mundo doou mais de 89 milhões de euros aos sem-abrigo, mas houve quem achasse pouco

Jeff Bezos, fundador da Amazon, dono da Blue Origin e do Washington Post, lidera o ranking dos homens mais ricos do mundo.

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, anunciou que doou 98.5 milhões de dólares, mais de 89 milhões de euros, a 32 organizações, espalhadas por 23 estados norte-americanos, para ajudar famílias sem casa.

Em comunicado a fundação Bezos Day One, criada em 2018, anunciou que as organizações foram escolhidas “pelo trabalho significativo e de grande impacto para fornecer abrigo e apoia a famílias” sem-abrigo.

No ano passado, o fundador da Amazon já tinha feito uma doação milionária de 95.5 milhões de dólares, mais de 88 milhões de euros, a 24 instituições.

No entanto, a doação de Jeff Bezos não foi bem vista por toda a gente. O britânico Jeremy Corbyn, atual líder do Partido Trabalhista, lembrou que a doação do empresário representa apenas 0.09% da sua riqueza, uma vez que este tem uma fortuna avaliada em mais de 109 mil milhões de dólares, cerca de 100 mil milhões de euros.