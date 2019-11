Grávida perdeu bebé às 40 semanas de gestação depois de ir várias vezes às urgências em Aveiro

Um casal de Águeda acusa o Hospital de Aveiro de negligência médica, depois de a mulher, que estava grávida, perder a bebé às 40 semanas de gestação, avança a SIC Notícias.

Em declarações à estação televisiva, Alan Silva, o pai, contou que a cesariana estava marcada para esta segunda-feira, às 41 semanas de gestação. No entanto, a bebé acabou por morrer, no último sábado. A mulher, que sofre de asma, foi internada na quarta-feira e diagnosticada com uma pneumonia, depois de ter ido várias vezes às urgências nas últimas semanas, com dores e falta de ar, mas nunca ter sido internada até então.

A família, que aguarda o resultado da autópsia, exige explicações e acusa aquela unidade hospitalar de incompetência. Além de já terem apresentado uma reclamação nos serviços hospitalares, o casal vai agora contratar um advogado para apresentar uma queixa por negligência médica, defendendo que o parto devia ter sido realizado antes.

À SIC, o Hospital de Aveiro garantiu que o bebé nunca esteve em risco e que nada fazia prever o que aconteceu.