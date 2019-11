Rosa Grilo e António Joaquim a um passo de saber a sua sentença

Rosa Grilo e António Joaquim conhecem, esta terça-feira, as alegações finais do julgamento do caso em que foram constituídos arguidos.

A mulher de Luís Grilo e o seu amante sabem hoje se vão ser condenados pela morte do triatleta, que foi encontrado no dia de 15 de julho de 2018, mais de um mês depois de ter desaparecido, com sinais de violência e em avançado estado de decomposição, em Benavila, no distrito de Portalegre, a 160 quilómetros de casa.

Apesar de António Joaquim ter prestado as declarações necessárias e, posteriormente, se ter remetido ao silêncio, Rosa grilo acusou, ainda na última sessão, os inspetores da Polícia judiciária de perseguição.

Durante mais de três horas, a viúva acusou ainda as autoridades não seguirem outras linhas de investigação, como por exemplo, a de não terem investigado “a pessoa com quem” o marido “mantinha uma relação intima”.