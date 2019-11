Vento e agitação colocam onze distritos em alerta amarelo

As rajadas de vento poderão chegar até aos 100 km/h.

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado e períods de chuva nas regiões Norte e Centro. A chuva, que em certos momentos do dia será forte no Minho e Douro Litoral, passará a aguaceiros ao final da tarde.

O céu muito nublado é também esperado na zona sul, onde haverá períodos de chuva fraca, que aumentam de intensidade, ao longo da manhã, no Alto Alentejo. Durante a tarde, o chuva intensa alarga-se ao resto da região.

O vento forte, com rajadas que podem atingir os 100 km/h colocam os distritos de Bragança, Viseu, porto, Guarda, vila real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco sob aviso amarelo, a partir do meio-dia.

A agitação marítima forte coloca também os distritos Aveiro, Leiria e Coimbra sob aviso amarelo, com precisão de ondas de 4 a 5 metros.

No final do dia há também a possibilidade de neve nos pontos mais altos na Serra da Estrela.