Cadela encontrada à beira de uma estrada a aquecer gatos abandonados

Uma cadela foi encontrada à beira de uma estrada, na semana passada, a cuidar de uma família de gatos abandonados. A situação ocorreu em Ontário, no Canadá. Numa altura em que se sentem baixas temperaturas no país, o animal tentou manter as crias de gato quentes, para evitar que estes morressem.

A história foi contada pela associação de resgate animal Pet and Wildlife Rescue, através do Facebook, e acabou por gerar centenas de partilhas. “Tenho recebido muita atenção nas redes sociais, mas caso ainda não saibas, deixa-me dizer-te o meu nome e contar-te a minha história. O meu nome é Serenity – serenidade, em português - e fui encontrada na semana passada, na beira da estrada, mantendo cinco gatinhos quentes”, lê-se na publicação, ilustrada por uma foto da cadela.

Muitas famílias estão interessadas em adotar Serenity, de dois anos. No entanto, a associação de animais quer entregar a cadela a uma família que tenha gatos visto esta ser “obviamente ótima” com estes animais e “viveria feliz” numa casa com eles.

As crias de gato também se encontram bem de saúde e já foram acolhidas por uma família. Quando tiverem idade suficiente, estarão disponíveis para adoção.