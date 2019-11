Manhã no metro do Porto marcada por dois atropelamentos

Uma mulher de 52 anos foi, esta terça-feira, atropelada pelo metro do Porto antes da estação de D. João II, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, quando circulava “fora da zona de atravessamento autorizada”, segundo fonte da empresa, citada pela Lusa.

O alerta foi dado às 10h50. A vítima ficou com “ferimentos ligeiros”, segundo a mesma fonte. A circulação do metro encontra-se condicionada entre a estação General Torres e D.João II, no concelho de Vila Nova de Gaia, no Porto.

Já esta manhã, por volta das 7h24, um jovem de 17 anos foi atropelado pelo metro, na estação de Virzela em Vila do Conde e transportado para o Hospital de São João, em estado grave.