Três portugueses nomeados para a equipa do ano da UEFA

Os portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes estão entre os 50 nomeados para a equipa do ano da UEFA de 2019, cuja votação arrancou esta segunda-feira na Internet.

O veterano destas nomeações Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus, concorre à 14.ª presença na equipa do ano, já Bruno Fernandes, capitão do Sporting, é único representante da I Liga na nomeação, o terceiro português é Bernardo Silva do Manchester City.

A lista conta ainda com três antigos jogadores do Benfica, os guarda-redes Ederson (Manchester City) e Oblak (Atlético de Madrid) e o extremo Di María (Paris Saint-Germain).

Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é com 20 anos o nomeado mais novo, enquanto Ronaldo com 34 é o mais velho.

Quase metade (24) dos nomeados é estreante na lista que reúne jogadores de 14 clubes diferentes, num total de 21 nacionalidades representadas.

A equipa é aberta à votação dos adeptos até dia 9 de janeiro, altura em que será revelado o onze do ano, entre os 50 escolhidos pelos desempenhos entre janeiro e dezembro de 2019.