Rod Stewart e Elton John tiveram um arrufo e não se falam

Os cantores Rod Stewart e Elton John estão de costas voltadas desde que o primeiro criticou a digressão do intérprete de Rocket Man. "Adoro o Elton, mesmo. Mas neste momento, não falamos um com o outro. Tivemos um arrufo porque eu disse que a digressão dele era um isco para ganhar dinheiro", explicou o cantor de Maggie May em entrevista a uma rádio escocesa.

A zanga remonta a março passado, quando Stewart afirmou numa entrevista televisiva que a digressão ‘Farewell Yellow Brick Tour’ de Elton - que começou a 8 de setembro do ano passado e se prolongará pelo menos até dezembro de 2020 – não era “nada de especial” e que “tresandava a venda de bilhetes".

Na altura, Rod Stewart contou que lhe enviou um email a perguntar: “O quê? Outra vez, querido?”, e acrescentou que não obteve resposta.

Sublinhe-se que a digressão de Elton John é gigante, não só pela sua duração mas pelo número de países em que o cantor dará espetáculos. No próximo ano, ‘Farewell Yellow Brick Tour’ passará pela Austrália e Nova Zelândia antes de regressar aos Estados Unidos e terminar depois na Europa, não estando previsto qualquer concerto em Portugal.

Alemanha, Bélgica, Suíça, Finlândia, Noruega, França, Reino Unido e Espanha, onde dá dois concertos em Barcelona nos dias 2 e 3 de outubro, no entanto, fazem parte do périplo pelo velho continente.