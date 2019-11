Sara Matos impressiona em Nova Iorque com super-racha no vestido

A atriz portuguesa Sara Matos marcou presença na cerimónia dos Emmy Awards em Nova Iorque, nos EUA, para onde viajou com a também atriz Joana Santos e o diretor de programas Daniel Oliveira.

Em representação de Vidas Opostas, nomeada na categoria Telenovela, Sara Matos chamou a atenção ao desfilar na passadeira vermelha com um look ousado.

A atriz usou um vestido preto com duas grandes rachas laterais. “Quando me sinto como uma princesa em NYC”, escreveu Sara na legenda de um vídeo que publicou no Instagram, onde surge com o modelo.