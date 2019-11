Comemorações do Dia Internacional dos Direitos Humanos com tributo a Teresa Tito de Morais

Sessão contará com a palavra da ministra da Justiça e com uma mensagem do Presidente da República.

No próximo dia 10 de dezembro, pelas 17h30, no Anfiteatro do Museu do Oriente, em Lisboa, realizar-se-á a sessão comemorativa do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que assinala os 71 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

A abertura está a cargo de Carlos Monjardino, do conselho de fiscalização Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas. A sessão contará com as intervenções da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, do presidente da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas, Vitor Graça, e da ex-presidente do Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU, Virgínia Brás Gomes.

Um dos momentos mais importantes das comemorações será o tributo a Teresa Tito de Morais, fundadora do Conselho Português para os Refugiados (CPR), em que usará da palavra o ex-alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas Jorge Leitão e será entregue a medalha de Honra da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas pelo presidente do Plenário Nacional da Liga, Fernando Lima.

Além dos oradores haverá momentos culturais protagonizados pelo grupo Batoto Yetu Portugal, Nuno Flores e Silvestre Fonseca, Paulo Matos e Filomena Gonçalves, Anabela, Carlos Gomes e Valter Rolo.

Haverá ainda lugar para uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.