Segunda Circular vai estar em obras durante um ano

Fernando Medina garantiu, em entrevista à RTP3, que as obras na Segunda Circular vão começar em meados do próximo ano. A Câmara Municipal vai avançar com a repavimentação integral e pintura de sinalização numas das maiores artérias de Lisboa. O concurso avança já no próximo mês.

A obra foi suspensa há sensivelmente três anos, “atraso” justificado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa pelo facto de a via rápida, que é uma das maiores artérias de Lisboa, não ser “uma via em que se chegue e se tape ali uns buracos como qualquer outra rua ou avenida”.

Prevê-se que a obra, cujo investimento será “sempre superior a quatro milhões de euros”, tenha a duração de um ano.

A hipótese de se construir um corredor para transportes públicos na A5 – hipótese entretanto descartada – foi uma das razões que também atrasaram, segundo Medina, as ordens na Segunda Circular.

Recorde-se que as primeiras obras na Segunda Circular tiveram início em 2016, entre o troço do nó do RALIS e a Avenida de Berlim. A segunda ordem de trabalhos, avaliada em 9,5 milhões e com um prazo de oito meses, não chegou a acontecer pois o concurso foi anulado depois de três dos 27 concorrentes terem reclamado, alegando que havia "erro de cálculo no processo de definição da proposta vencedora".