Donos dão banho a gata bebé com cola e abandonam-na

O animal, com apenas um mês de vida, foi encontrado desidratado, com hipotermia e hipoglicemia.

Uma gata bebé foi encontrada na rua, coberta de cola, em Santiago, capital do Chile. O animal, com apenas um mês de vida, foi abandonado pelos donos e, quando foi encontrado por veterinários estava desidratado, com hipotermia e hipoglicemia, de acordo com o jornal Daily Star. Segundo os profissionais, os donos da gata deram-lhe um banho com cola, antes de a deixarem na rua.

A veterinária Daniella Herrera acolheu o animal e acredita que este irá conseguir recuperar completamente. "Temos que continuar a dar-lhe banho para que a sua pele não fique muito irritada", explicou. "Ela pesa apenas 200 gramas, então não queremos medicá-la [para que não sofra envenenamento]", diz

Através de vários banhos, a veterinária conseguiu remover grande parte da cola e o animal parece conseguir mover-se melhor. Herrera tem partilhado vários vídeos no Instagram, onde mostra o gato e explica a sua evolução.

A gata é tratada por 'Palomita' ou por 'Pequena pomba' devido aos pelos que estavam presos ao seu corpo quando foi encontrada. Palomita está em processo de recuperação e, se tudo correr como esperado, quando estiver completamente recuperada, irá juntar-se a uma família que já mostrou interesse em a adotar . "Ela precisa de ganhar peso e força para poder conhecer a sua família eterna, que é muito amorosa", declarou a veterinária.