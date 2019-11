Médicos removem rim de paciente com mais de sete quilos

Uma equipa médica removeu um rim de um paciente, na Índia, com 7,4 quilos.

De acordo com a BBC, o órgão, que em média pesa entre 120 e 150 gramas, atingiu este peso devido ao facto de o paciente sofrer de Doença Renal Policística Autossómica Dominante – que se caracteriza pela formação em massa de quistos nos rins e que, por isso, faz com quem os doentes tenham rins maiores do que o normal.

"O paciente contraiu uma infeção grave e os antibióticos não estavam a resultar. O tamanho massivo do rim estava a causar problemas de respiração, por isso não tivemos escolha a não ser removê-lo”, disse o médico Sachin Kathuria, que participou na cirurgia, em declarações à estação televisiva.

Embora os médicos esperassem um rim de grandes dimensões, o tamanho do órgão acabou por os surpreender.

Acredita-se que este seja o maior rim já removido naquele país. Embora o recorde do Guinenness World Records tenha registado que o maior rim do mundo pesava 4,5 quilos, o especialista refere que há revistas de urologia que relatam a existência de um rim com nove quilos, nos Estados Unidos, e outro com 8,7 quilos, na Holanda.