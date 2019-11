Jogador de hóquei perde visão do olho esquerdo e leva 40 pontos na cabeça depois de levar com bola

Samuel Ward, internacional inglês de hóquei, sofreu um golpe durante um jogo entre a Inglaterra e a Malásia, no passado dia três de novembro, que o deixou com graves sequelas.

O jogador levou com a bola no rosto e teve de abandonar rapidamente o jogo. Além da cicatriz com que ficou depois de levar mais de 40 pontos na cabeça, devido à intervenção cirúrgica a que teve de ser submetido, Samuel Ward perdeu ainda a visão do olho esquerdo.

“Durante a última semana, fui aconselhado por três oftalmologistas. Todos me disseram que sofri danos na retina do olho esquerdo e que esse dano é parcialmente irreversível. Posso recuperar a visão, mas esse não será um processo rápido e só o tempo dirá se poderei jogador hóquei novamente”, disse, em entrevista à BBC.

“É difícil, mas não sou de desistir facilmente”, rematou.

New cheek - completed it ✅ Could not thank Royal London hospital and how good our NHS service is. Now just to wait for the return of my vision. @gbhockey @nottssport @grayshockey @ogs_hockey pic.twitter.com/Tucz4Eodx1