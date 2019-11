Cervo encontrado morto com sete quilos de plástico no estômago

Um cervo selvagem foi encontrado morto na Tailândia, com sete quilos de sacos de plásticos e outros resíduos no estômago como borras de café, embalagens de massa instantânea, sacos do lixo, toalhas e roupas, de acordo com as autoridades locais.

O animal, com cerca de 10 anos, foi encontrado num parque nacional na província de Nan, a cerca de 640 quilómetros ao norte de Banguecoque. De acordo com o diretor da área protegida do parque, a autópsia ao animal revelou que este morreu de obstrução gastrointestinal e que “umas das grandes causas da morte” foram os sacos de plásticos encontrados no seu estômago, citando a CNN.

"Isto mostra que precisamos levar a situação do plástico a sério e reduzir...o plástico descartável”, acrescentou, pedindo que "produtos amigos da natureza" sejam usados.

Cada vez mais este tipo de casos são recorrentes. Recorde-se que, em maio passado, um veado morreu no Japão com mais de 3 quilos de plástico no estômago e com apenas 30 quilos, 10 quilos abaixo do peso saudável.