O cumprimento de Ronaldo e João Félix no final do jogo que acabou com a vitória da Juventus | Vídeo

Cristiano Ronaldo e João Félix encontraram-se, esta terça-feira, em Turim, no jogo que acabou com a vitória da Juventus sobre o Atlético de Madrid por 1-0.

No final do encontro, Ronaldo e João Félix fizeram questão de se cumprimentar. O momento não passou ao lado da Eleven Sports, que partilhou o momento no Twitter.

Recorde-se que com este resultado, a Juventus soma 13 pontos e garante o primeiro lugar do grupo D da Liga dos Campeões.