José Fidalgo revela qual foi a cena íntima que mais gostou de fazer

O ator José Fidalgo esteve esta terça-feira no estúdio da rádio Mega Hits, onde foi desafiado a responder a algumas perguntas ‘inconvenientes’.

"Qual a cena íntima que mais gostaste de fazer e com quem?", perguntaram a José Fidalgo.

O ator respondeu que não houve cenas do género que tenha gostado ou não de fazer, mas acabou por recordar um trabalho que o surpreendeu pela positiva.

“Há uma atriz com quem eu trabalhei, que foi a Monica Bellucci, há muitos anos ”, começou por contar, referindo-se a um anúncio publicitário que o português gravou com a ícone sexual italiana.

“Dancei tango com ela e tivemos uma preparação, ensaios, e foi uma pessoa que me surpreendeu por ter sido tão humilde, generosa, por querer trabalhar comigo”, recordou.

A pergunta seguinte foi no sentido contrário, tendo sido questionado acerca do pior beijo técnico. Aí não houve qualquer hesitação, Fidalgo tinha a resposta na ponta da língua: “Foi o César Mourão”. A cena em causa está relacionada com uma brincadeira que o ator e o humorista fizeram em direto.