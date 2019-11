Quase metade dos cadáveres encontrados no 'camião do horror' já estão no Vietname

Esta quarta-feira, chegaram ao Vietname 16 dos 39 cadáveres encontrados no interior de um camião no Reino Unido. Embora os horários ainda não tenham sido confirmados pelas autoridades vietnamitas, é esperado que os restantes corpos cheguem nos próximos dias.

Dezasseis ambulâncias esperavam a chegada do avião no aeroporto, para depois transferir os corpos para as províncias de Nghe An, Ha Tinh e Quang Binh, segundo o jornal digital VNExpress.

As autoridades estão a tratar da transferência dos corpos com a máxima discrição, tendo a polícia, segundo uma familiar contou à agência espanhola Efe, apenas avisado os familiares 30 minutos antes da chegada dos corpos.

O custo do repatriamento ficou a cargo das famílias, tendo o Governo emprestado cerca de 1600 euros às famílias que escolheram repatriar as cinzas e cerca de 2600 a quem quis repatriar os corpos em caixões. O empréstimo terá que ser pago a 30 dias.

Recorde-se que, até agora, a polícia britânica deteve sete pessoas ligadas a este caso e as autoridades vietnamitas outras 11, nas províncias de Nghe e Ha Tinh.