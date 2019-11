João Félix é eleito Golden Boy 2019

O jornal italiano Tuttosport elegeu o português João Félix como o Golden Boy 2019, prémio atribuído ao melhor jogador de sub-21 a atuar na Europa.

O jogador do Atlético de Madrid arrecadou 332 pontos na votação, levada a cabo pelo público e por 40 jornalistas especializados, e, em segundo lugar – com uma diferença muito significativa – ficou o inglês Jadon Sancho do Borussia Dortmund com 175 pontos, seguindo-se o alemão Kai Havertz do Bayer Leverkusen com 75 pontos.



João Félix sucede, assim, ao defesa holandês Matthijs De Ligt na lista de premiados, tornando-se no segundo português a vencer este prémio, depois de Renato Sanches, em 2016.



O prémio será entregue a João Félix numa gala marcada para 16 de dezembro, em Turim.