Sem-abrigo português assassinado em França

Um homem de 37 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu esfaqueado, na semana passada, na cidade de Limoges, em França.

O homem, sem-abrigo, foi esfaqueado por uma mulher de nacionalidade brasileira, que lhe dava abrigo de vez em quando e com quem mantinha uma relação considerada violenta e agressiva, segundo o site France 3.

O alerta foi dado por volta das 22h00 de quinta-feira. No entanto, quando as autoridades chegaram à residência da mulher, o homem estava gravemente ferido no tórax e, apesar dos esforços da equipa médica, o óbito acabou por ser declarado no local.

A mulher encontrava-se alcoolizada e acabou por ser detida pelas autoridades francesas. Depois de ser presente a tribunal foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. A mulher aguarda agora julgamento.

De acordo com as autoridades, ao longo dos anos ocorreram várias queixas, tanto da parte da vítima como da mulher. No passado dia 11 de outubro, o homem chegou mesmo a ser condenado por violência doméstica.