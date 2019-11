O jogador Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs com o look com que entrou em campo, esta terça-feira, à noite no jogo da Juventus frente ao Atlético de Madrid, em Turim.

O visual de CR7 não passou despercebido já que o jogador tinha uma fita preta a segurar o cabelo, do género de uma bandolete.

O look gerou inúmeros memes que brincavam com o novo look de Ronaldo.