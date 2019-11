Ator morre depois de se sentir mal durante reality show

Durante as gravações, o ator “caiu repentinamente no chão enquanto corria”.

Godfrey Gao, um ator e modelo taiwanês morreu, esta quarta-feira, depois de se ter sentido mal durante a gravação de um reality show chinês, o programa “Chase Me”, que consiste em diversas competições físicas entre celebridades e fãs.

Durante as gravações, o ator “caiu repentinamente no chão enquanto corria”, segundo os produtores da JetStar Entertainment. Gao caiu dentro de uma piscina de bolas, depois de embater contra um obstáculo e perdeu a consciência, o que obrigou à intervenção de um dos membros do programa.

Gao foi levado para o hospital, onde acabou por morrer. “Depois de duas horas de esforços para salvá-lo, o hospital disse que ele sofreu uma morte súbita cardíaca”, acrescente a agência do programa.

“Estamos tristes e chocados com o que aconteceu”, pode ler-se no comunicado da produção do programa, que afirma que os representantes do programa estiveram “sempre ao lado” do ator, “enquanto a família se dirigia para o estúdio”. A empresa pede ainda que seja respeitado o momento de luto da família.

Godfrey Gao foi o primeiro modelo asiático da Louis Vuitton. Como ator, é conhecido por ser o co-protagonista, juntamente com Lena Headey e Lily Collins, no filme “Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos”.