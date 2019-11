Santos Silva preparou-se para interrogatório de Ivo Rosa com dez minutos de oração | VÍDEO

O amigo de José Sócrates Carlos Santos Silva estará neste momento a ser ouvido pelo juiz Ivo Rosa. Antes do interrogatório o homem acusado de ser o testa-de-ferro do antigo primeiro-ministro esteve dez minutos a rezar numa igreja, como comprova o vídeo da CMTV, cedido ao SOL e ao i.

Carlos Santos Silva chegou há pouco ao tribunal, recusando fazer quaisquer declarações aos jornalistas que o esperavam.

Sublinhe-se que o interrogatório de Santos Silva decorre no âmbito do processo Operação Marquês, no qual está acusado de 33 crimes: um crime de corrupção passiva de titular de cargo político; um crime de corrupção ativa de titular de cargo político; 17 crimes de branqueamento de capitais; 10 crimes de falsificação de documentos; três crimes de fraude fiscal qualificada; um crime de fraude fiscal.

Em causa estão alegados esquemas relacionados com contrapartidas obtidas do Grupo Espírito Santo (GES), do Grupo Lena e do Empreendimento Vale do Lobo.