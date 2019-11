Homem com cancro em fase terminal concretiza último desejo antes de morrer

O seu neto partilhou uma fotografía do momento na sua conta de Twitter. “O meu avô morreu hoje. Ontem à noite tudo o que ele queria fazer era beber uma última cerveja com os filhos", pode ler-se.

Um homem norte-americano em estado terminal concretizou o seu último desejo antes de morrer: beber uma cerveja, acompanhado pelos seus três filhos.

O homem, vítima de cancro, morreu no passado dia 22 de novembro. O seu neto, Adam Schemm partilhou uma fotografía na sua conta de Twitter do momento. “O meu avô morreu hoje. Ontem à noite tudo o que ele queria fazer era beber uma última cerveja com os filhos", pode ler-se.

A imagem onde se pode ver o homem a sorrir, deitado na cama de hospital, acompanhado pela sua mulher e pelos seus filhos, já obteve mais de 300 mil gostos e cerca de 32 mil partilhas.