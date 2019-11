André Gomes emociona-se com mensagens de apoio dos adeptos | Vídeo

André Gomes, que se lesionou com gravidade no passado dia 3 de novembro, no jogo frente ao Tottenham, reagiu, esta quarta-feira, às mensagens enviadas pelos adeptos do Everton. O vídeo foi partilhado pelo clube inglês, nas redes sociais, e o médio português mostrou-se visivelmente emocionado.

"As coisas ficaram um pouco emotivas quando André Gomes se sentou para abrir centenas de cartas de apoio", escreveu o Everton na legenda da publicação feita no Twitter.

"Recebi muitas cartas e emails e gostaria de agradecer a todos pelo apoio, significa muito para mim. Honestamente, fico emocional com este apoio, só posso agradecer, vou voltar mais forte certamente, e quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos que definimos no início da temporada", prometeu André Gomes.

Recorde-se que o internacional português, de 26 anos, chegou ao Everton na última temporada.

