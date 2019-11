Farmacêutico confirma que agrediu companheira em farmácia no Porto

Um farmacéutico do Amial, Porto, foi acusado de ter agredido violentamente a companheira em plena farmácia, em fevereiro deste ano. O arguido de 54 anos admitiu, esta quarta-feira, no tribunal de São João Novo, que bateu na mulher, dando-lhe alguns socos na cara e pontapés. No entanto negou algumas das acusações das autoridades, como ter desferido uma cabeçada à mulher e tê-la agredido em outras alturas.

A agressão terá alegadamente ocorrido em frente às colegas do agressor e de algumas clientes. “Estava fora de mim”, disse ao coletivo de juízes, admitindo que este foi “o pior ato” da sua vida.

Quando as autoridades chegaram ao local, o homem terá resistido e fugido do establecimento. Em tribunal disse que os agentes nao estavaam fardados nem identificados e que se limitou a defender-se.