Joana Amaral Dias adotou menino de dois anos

Joana Amaral Dias adotou uma criança, Dinis, de dois anos. A psicóloga esperou sete anos para poder concretizar aquele que era um sonho antigo.

"Estava há sete anos à espera, quando me ligaram já nem parecia real. Já era uma gravidez de elefante", revelou, em declarações ao Correio da Manhã.

Dinis veio agora juntar-se a Luz, de três anos, e a Vicente, de 24.

A ex-deputada confessou ainda que tem respondido de forma sincera a todas as perguntas colocadas pela filha e admite que Dinis e Luz têm “uma verdadeira relação de irmãos”.

"A seu tempo todas as respostas serão dadas, com naturalidade. A Luz fala muito sobre o irmão, e sabe que não veio da barriga da mãe. Está a ser muito engraçado. Eles têm a verdadeira relação de irmãos, com um ano e meio de diferença. Amam-se 12 horas por dia e nas outras 12 horas estão em disputa. É uma casa cheia e barulhenta, com duas crianças e dois cães", contou.

Joana Amaral Dias revelou ainda que o processo de acolhimento foi progressivo e que a adaptação da criança à família “tem sido fácil”.

“É engraçado porque a primeira vez que o peguei ao colo, só queria é que ele se sentisse bem, que não se assustasse. Mas toda a adaptação correu muito bem. Ele já era um bebé com rotinas muito estabelecidas e tem sido fácil”, afirmou.

Nas redes sociais, a também comentadora televisiva, de 44 anos, partilhou fotografias onde surgem os filhos mais novos.

Recorde-se que Luz é filha da ex-deputada e do seu atual companheiro, Pedro, e que Vicente, é fruto de uma relação anterior.