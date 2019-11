Scarlett Johansson explica fim do casamento com Ryan Reynolds

Scarlett Johansson foi casada com o também ator Ryan Reynolds entre 2008 e 2011, e agora passados estes anos a atriz voltou a falar do fim da relação.

"Foi uma parte diferente da minha vida”, lembrou a atriz durante uma entrevista. “Acho que hoje estou num lugar em que posso fazer escolhas mais ativas. Estou mais presente, mais do que algum dia já estive”, sublinhou, dando a entender que a falta de empenho dela, ou dos dois, terá sido a razão para o divórcio.

Depois de se ter separado de Reynolds, Scarlett Johansson esteve casada com o jornalista francês, Romain Dauriac, entre 2014 e 2017.

Atualmente está noiva do comediante e ator Colin Jost, mais conhecido por fazer parte do elenco do Saturday Night Live.