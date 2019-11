Atriz de The Crown recorda pedido que fez a princípe William | VÍDEO

A atriz Helena Bonham Carter, que interpreta a princesa Margaret na série The Crown esteve no programa “Watch What Happens Live” para falar da estreia da terceira temporada da série da Netflix.

Durante o programa, a atriz acabou por revelar um episódio que viveu com o príncipe William, numa festa em que ambos estavam presentes e onde a artista já se encontrava embriagada.

"Não estava assim tão bêbeda, mas o suficiente para não beber mais", começou por dizer. "Ele também não estava totalmente sóbrio”, acrescentou.

Helena Bonham Carter convidou o neto de Isabel II para ser padrinho da sua filha Nell, de 11 anos. O príncipe acabou por levar o pedido na brincadeira e disse-lhe, educamente, que não iria aceitar o convite.