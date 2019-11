A diferença entre o Al Hilal e o Flamengo? "O Flamengo tem os melhores adeptos do mundo"

Depois de conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o Flamengo de Jorge Jesus prepara-se agora para disputar o Mundial de Clubes. Em conferência de imprensa, o técnico português não gostou de ouvir falar em “deceção” acerca da possibilidade de voltar do Catar sem a taça e falou ainda do possível encontro frente à sua antiga equipa, o Al Hilal.

“Não chegar à final do Mundial não é uma deceção. Deceção seria se não chegássemos lá. Vamos ao Campeonato do Mundo, a partir daqui as coisas já estão ganhas. Falta é carimbar se formos campeões do mundo. Deceção chegar ao Mundial e não o ganhar? Estamos a jogar com quem? Vamos jogar com o campeão da Champions [asiática]. Tem alguma noção para falar em deceção?”, questionou Jorge Jesus, depois da vitória do Flamengo sobre o Ceará por 4-1.

“Está a falar porque não conhece. O Flamengo vai jogar contra o Al Hilal [caso vença o Espérance] e ouça o que que lhe digo, o Al Hilal em nada é inferior ao Flamengo. Sabe qual é a única diferença? Nos adeptos. Aí sim, o Flamengo tem os melhores adeptos do mundo. Já estão a pensar o quê? É preciso ter os pezinhos no chão e saber o valor das outras equipas”, destacou.

“Qualquer adversário na final será do nível ou melhor que o Flamengo. Nada me vai desviar do meu pensamento e da minha paixão até meu último dia no Flamengo. Depois, vou pensar o que fazer da vida”, rematou.