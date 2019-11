Adeptos do Malmö não perdoam Ibrahimovic e vandalizam estátua e casa do futebolista

Adeptos do clube onde jogador se formou não aceitam que o sueco se tenha tornado coproprietário de um clube rival.

A estátua de Zlatan Ibrahimovic, em Malmö, na Suécia, teve de ser vedada e obrigou à presença de carros patrulha no local, depois de os adeptos do clube da cidade terem vandalizado a obra. Em causa está o facto de o futebolista passar a ser acionista do rival Hammarby.

Os adeptos, que têm apelidado Ibrahimovic de “Judas”, não perdoam que o jogador se tenha tornado coproprietário daquele clube sueco, quando foi no Malmö que fez a sua formação e onde jogou na equipa principal até sair para a sua carreira de sucesso no estrangeiro.

Além de acenderem tochas, de pintarem a estátua e escreverem uma mensagem discriminatória na mesma, os adeptos colocaram ainda uma sanita e sacos de plástico na homenagem ao avançado, de 38 anos.

Também a casa de Ibrahimovic em Estocolmo foi vandalizada.

Depois de rumores darem conta que o sueco, que deixou recentemente o LA Galaxy, da MLS, e se encontra sem clube, podia estar prestes a representar o Hammarby dentro de campo, o futebolista veio esclarecer que não vai jogar na Suécia e que vai ajudar o clube, mas de um outro “ângulo”.