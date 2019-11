Queda de avião no Canadá provoca várias vítimas mortais

Uma aeronave caiu, na noite de quarta-feira, numa área arborizada, em Ontário, no Canadá. Segundo a agência Reuters, existem vários mortos, que cita a polícia local. No entanto, não foi adiantado um número certo de vítimas.

O avião foi identificado como um Piper PA-32 de seis lugares.A Transportation Safety Board do Canadá afirmou que iria enviar uma equipa para investigar o acidente, de acordo com um comunicado.

** Incident Update ** We are now confirming that there are numerous fatalities in regards to the small downed aircraft located this evening. Police continue to provide scene security awaiting Transport Canada’s arrival to continue the joint investigation. #ygk