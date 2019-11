Atriz de Supergirl e Glee confessa ter sido vítima de violência doméstica

A atriz Mellisa Benoist confessou, através da sua conta oficial do Instagram, ter sido vítima de violência doméstica. A protagonista da série Supergirl diz, através de um vídeo com quase 15 minutos, ser “uma sobrevivente de violência doméstica”.

Melissa Benoist assume que o ex-companheiro, cujo nome nunca revela, era “charmoso, engraçado, manipulador e desonesto” e que a relação foi marcada por ciúme e uma tentativa de controlo por parte do homem, que tentava controlar a sua vida profissional. “Ele não queria que eu beijasse ou tivesse cenas com homens, o que era muito difícil de evitar, então comecei a recusar audições, ofertas de emprego, castings e amizades”, refere.

A atriz conta ainda que a relação terminou depois de esta ser agredida fisicamente. O ex-companheiro terá alegadamente agredido Melissa com um iPhone no rosto. A atriz ficou com lesões na sua visão, que ainda hoje a afetam. “O impacto rasgou a minha íris, quase furou o meu globo ocular, rasgou a minha pele e partiu o meu nariz. O meu olho esquerdo fechou de tão inchado. O meu lábio inchou... Algo dentro de mim partiu, isto foi longe demais", conta.

Apesar de não ter divulgado o nome do agressor, os seguidores acreditam que se trate de Blake Jenner, o ex-marido da atriz, com quem contracenou na série Glee. O casal esteve junto durante um ano, e em 2016 a atriz pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis.

No vídeo, a atriz refere que o agressor é mais novo do que ela, o que é o caso de Blake Jenner. Até ao momento, nenhum dos dois abordou as suspeitas dos fãs.