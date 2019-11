Funcionária mantinha relações sexuais com aluno de 16 anos para que este não se "tornasse homossexual"

Uma funcionária de uma escola, no estado norte-americano do Texas, é acusada de vários crimes de abuso sexual , depois de se ter envolvido, em várias ocasiões, com um estudante de 16 anos.

Tedria Fluellen, de 51 anos, funcionária na Worthing High School, começou a abusar do jovem em 2018. De acordo com a imprensa norte-americana, a mulher conheceu a vítima na escola e ambos frequentavam a mesma igreja.

Às autoridades, a vítima disse que foi várias vezes a casa da mulher para tratar de recados ou ajudá-la a retirar coisas de um armazém que a agressora tinha.

A mulher é acusada de abusar sexualmente da vítima na sua casa, no referido armazém e também no seu carro no estacionamento da escola.

“Tu não precisas de ser homossexual”. Foi o que Tedria Fluellen disse ao jovem antes de iniciar os abusos. A vítima revelou ainda que a mulher lhe enviava várias mensagens de texto sexuais e que o tratava por “meu amor secreto”.

A suspeita confessou ter mantido relações sexuais com o estudante e alegou que o tinha feito porque havia outro aluno que o estava “a tentar tornar gay”, e que isso não era “estilo de vida” para ele.

O estudante contou ainda um episódio em que a mulher o terá drogado com uma bebida e revelou que esta lhe ofereceu um telemóvel no seu aniversário. Terá sido a avó da vítima a descobrir as mensagens da mulher e a apresentar queixa à polícia.

Tedria Fluellen trabalhava naquela escola há dois anos como assistente de um professor. A mulher está detida sob uma custódia de 40 mil dólares, mais de 36 mil euros.