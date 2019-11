O sol regressa na próxima semana, mas prepare-se: vem aí (muito) frio

Depois de um fim de semana que será marcado pela chuva, a segunda-feira vai trazer o sol e ainda uma descida de temperaturas em todo o país.

De acordo com Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações ao Jornal de Notícias, haverá sobretudo uma descida das temperaturas mínimas.

"A previsão de chuva mantém-se até ao próximo domingo, mas, a partir de segunda-feira, dia 2 de dezembro, a chuva dá lugar ao sol", disse.

"Vamos ter noites mais frias com os termómetros a registarem valores abaixo do zero em alguns pontos do país", acrescentou.

As zonas mais afetadas pelo frio serão as zonas do interior Norte, da qual fazem parte distritos como a Guarda, Bragança ou Vila Real.