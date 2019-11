Equipa do Garcia de Orta reforçada com dois pediatras recém-especialistas

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou, esta quarta-feira, no parlamento, que dois médicos recém-especialistas em pediatria aceitaram ir trabalhar para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. No entanto, tal ainda não é suficiente para voltar a abrir a urgência pediátrica no período noturno.

Em declarações aos jornalistas, no final do debate, Marta Temido disse que espera ainda conseguir mais alguns do total de 11 especialistas que terminaram agora a formação especializada em pediatria. Segundo a ministra da saúde, para que a urgência noturna do Garcia de Orta seja reaberta “com total tranquilidade” são necessários mais cinco a sete especialistas.

A governante voltou ainda a dizer que o encerramento da urgência é apenas uma solução temporária.

Recorde-se que a urgência pediátrica noturna do Hospital Garcia de Orta tem encerrado todas as noites desde o dia 18 de novembro, entre as 20h00 e as 08h00, devido à falta de pediatras.