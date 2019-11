Altice investe 15 milhões no Alto Minho

De acordo com a operadora, o investimento nestas áreas tem desenvolvido economias locais, aumentado a criação de emprego, incrementado a capacidade de instalação de investimentos privados, diminuindo a desertificação e as desigualdades territoriais.

A Altice vai investir 15 milhões de euros no Alto Minho. De acordo com a operadora, trata-se de apostas tecnológicas e de inovação que “pretendem criar valor e proporcionar desenvolvimento económico” nesta região.

A operadora liderada por Alexandre Fonseca não hesita: “o foco continua a ser o de investir em infraestruturas de fibra ótica de última geração que garantam a qualidade do serviço e a evidente satisfação do cliente”. E como tal, os concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço e Ponte de Lima vão passar a usufruir de uma cobertura de cerca de 75%. “São mais de 100 mil km de fibra ótica que vão ligar estes municípios”, refere a empresa.

De acordo com a operadora, o investimento nestas áreas tem desenvolvido economias locais, aumentado a criação de emprego, incrementado a capacidade de instalação de investimentos privados, diminuindo a desertificação e as desigualdades territoriais.

“As infraestruturas de redes são essenciais para o desenvolvimento económico e bem-estar das comunidades. O investimento que tem vindo a ser realizado pela Altice é um claro investimento de interesse público, e que vai melhorar educação das nossas escolas, a performance de oferta e entrega empresarial, a melhoria de desempenho das instituições de saúde, entre outros tantos setores do nosso país”, conclui.

“Rumamos agora ao norte do país, neste que é o último Périplo de 2019. Ao longo do ano, percorremos Portugal de norte a sul, passando pelas Ilhas. Desde janeiro de 2018, e antes de iniciarmos um novo Périplo desta vez pela Região do Minho, já foram realizados 14 périplos, mais de 20 deslocações, tendo a Comissão Executiva da Altice Portugal percorrido mais de 15 mil quilómetros. Queremos acabar o ano da mesma forma que o iniciámos: a investir, a investir em Portugal e nos portugueses. Para nós, é com imenso orgulho que realizamos estes Périplos e que nos juntamos à população, que a ouvimos na primeira pessoa e que tentamos dar resposta às suas necessidades. Todos estes investimentos, em infraestruturação, na Academia, na Inovação, na Responsabilidade Social, reforçam de forma contínua o posicionamento da Altice Portugal como uma das maiores empresas do país e um dos maiores investidores em inovação tecnológica do país, apresentando a melhor e maior infraestrutura de redes de nova geração”, disse Alexandre Fonseca.

De acordo com as contas da operadora, 4,9 milhões de casas já se encontram com cobertura de fibra ótica de última geração, estando a Altice Portugal a menos de 10% de atingir o objetivo de 5,3 milhões de casas. 27 mil lugares, 308 concelhos, e mais de 3 milhões de km de fibra, vão tornar Portugal o primeiro país da Europa com cobertura praticamente integral de fibra ótica.