Liga Europa. Bis de Aboubakar coloca dragões perto do apuramento

Dragão esteve a perder mas venceu por 2-1 com um bis de Aboubakar no último quarto de hora de jogo

O FC Porto venceu esta noite o Young Boys por 2-1, em Berna, em partida da 5.ª jornada do grupo G da Liga Europa.

Fassnacht inaugurou o marcador para a equipa da casa logo aos 6 minutos, mas os azuis-e-brancos conseguiriam carimbar a reviravolta na segunda metade do encontro. Titular pela primeira vez esta época, Vincent Aboubakar bisou no último quarto de hora de jogo (76 e 79 minutos), colocando a equipa de Sérgio Conceição perto da passagem aos 16avos de final.

Com o empate entre Feyenoord e Rangers no outro jogo do grupo, os dragões ficam no segundo lugar do grupo, 7 pontos. O jogo de todas as decisões acontece na receção aos holandeses, a 12 de dezembro.

Classificação:

1. Rangers 8 pontos

2. FC Porto 7 pontos (vantagem no confronto direto com os suíços)

3. Young Boys 7 pontos

4. Feyenoord 5 pontos