Portugal volta a ser eleito o Melhor Destino do Mundo e arrecada mais de uma dezena de Óscares do Turismo

Portugal voltou a ser eleito, pela terceira vez consecutiva, o Melhor Destino Turístico do Mundo, na cerimónia dos World Travel Awards (WTA), que decorreu esta quinta-feira, em Omã. Mas as distinções não ficaram por aqui – Portugal arrecadou ainda mais de uma dezena de outros prémios relacionados com cidades, hotéis, companhias aéreas e atrações turísticas.



Naqueles que são considerados os Óscares do turismo, Portugal era um dos 22 países na corrida para o Melhor Destino Turístico do Mundo. No entanto, acabou por vencer o prémio e ficar à frente de países como a Grécia, Maldivas ou o Brasil.



Em comunicado, Rita Marques, secretária Geral do Turismo, frisou que é “uma honra ter recebido este prémio, que distingue a excelência de Portugal e dos Portugueses e, simultaneamente, eleva a exigência”. “Todos devemos continuar a trabalhar para reforçar a afirmação internacional de Portugal", acrescentou.



No que diz respeito às outras distinções, Lisboa conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de Melhor Destino City Break do Mundo e a Madeira foi eleita o Melhor Destino Insular do Mundo.



Para Portugal veio ainda o prémio de Melhor Companhia Aérea a voar para África e a Melhor Companhia Aérea a voar para a América do Sul, conquistados pela TAP. A empresa conquistou ainda o prémio de Melhor Revista de Voo do Mundo, com a UP Magazine.



Mas os óscares não ficam por aqui. O Olissippo Lapa Palace Hotel, em Lisboa, foi eleito o Melhor Hotel Clássico do Mundo e o Dunas Douradas Beach Club, em Almancil, recebeu a distinção de Melhor Golf&Villa Resort do Mundo. Já o Amazing Evolution Management foi distinguido como o Melhor Operador de Hotel Boutique do Mundo.



A Melhor Atração Turística do Mundo no Campo Aventura foi para os Passadiços do Paiva, em Arouca, e a Parques de Sintra – Monte da Lua foi eleita a Melhor Empresa Líder em Conservação do Mundo.



Portugal arrecadou ainda o prémio de Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo com o Turismo de Portugal.

“O trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística tem posicionado o destino como uma referência no que diz respeito às boas práticas e isso reflete-se nestas distinções”, disse, na mesma nota, Paula Oliveira, diretora-executiva da Associação Turismo de Lisboa.