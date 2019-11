Blackrock já detém 5% da EDP

A Blackrock reforçou a sua participação na EDP, atingindo a fasquia dos 5% do capital social da empresa portuguesa, de acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira no site da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM).

A nota enviada à CMVM refere ainda que a posição da Blackrock, antes de 4,997%, desde o segundo trimestre de 2015, permite ao fundo norte-americano manter a posição de terceiro maior acionista da EDP, apenas atrás da Oppidium Capital, que possui 7,19%, e da China Three Gorges, o maior acionista, com 23,27% do capital da empresa.