Governo dá créditos fiscais a 4 empresas

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira as minutas de contratos de créditos fiscais celebrados com quatro empresas que vão investir mais de 68 milhões de euros, pretendem criar 610 novos postos de trabalho até 2022 e manter 1591 empregos.

A Panpor - Produtos Alimentares, a Hutchinson Borrachas de Portugal, a Eurostyle Systems Portugal - Indústria de Plásticos e de Borracha e a Bosch Termotecnologia são as empresas envolvidas e, de acordo com o comunicado, “estes quatro contratos fiscais de investimento foram agora aprovados por se concluir que reúnem as condições necessárias para a concessão de incentivos fiscais”. De acordo com o mesmo documento, representam “projetos com particular interesse para a economia nacional” e “é atribuído às empresas promotoras um crédito a título de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas”.

investimentos

O projeto da Panpor prevê um investimento de 9,5 milhões de euros e promove a criação de 11 postos de trabalho até 2020, tendo recebido um crédito de imposto, em sede de IRC, até 16%. Já a Eurostyle Systems Portugal beneficia de um crédito de imposto, em sede de IRC, até 20% e da isenção de IMT (imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis) e de imposto do selo, “atendendo a um projeto com um investimento associado de 18,3 milhões de euros que deverá criar 128 postos de trabalho até 2020”.