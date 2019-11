Óbito foi declarado no local.

Um jovem, de 27 anos, morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um motociclo, em Arruda dos Vinhos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, citada pelo site Notícias ao Minuto, a vítima era o condutor do motociclo. O óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado por volta das 20h30.

No local estiveram 11 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR