Bruma em Alvalade: "Pelo menos não saí do Sporting a custo zero, fui vendido"

Bruma regressou a Alvalade e os adeptos não perdoaram o ex-jogador do Sporting que teve uma saída conturbada do clube leonino que assobiaram o jogador sempre que este tocava na bola.

"Acho que isso é normal, estava tranquilo a fazer o meu jogo, é dar os parabéns ao Sporting", disse Bruma no final da partida. "Se os adeptos estão magoados comigo? Sim, acho que ainda estão um pouco. Mas pelo menos não saí do Sporting a custo zero, fui vendido. O Sporting deu-me tudo e só tenho de dizer obrigado ao clube".

Recorde-se que o Sporting venceu o PSV por 4-0 e garantiu a continuidade na Liga Europa.