Polícia ‘fecha’ ponte de Londres após incidente com vários feridos

As autoridades britânicas foram chamadas à London Bridge, em Londres, devido a relatos de um “esfaqueamento” nas imediações da ponte, segundo a própria polícia.

Além de ter anunciado a detenção de uma pessoa, as autoridades dão conta da possível existência de vários feridos.

“Um homem foi detido pela polícia. Acreditamos que algumas pessoas ficaram feridas".

