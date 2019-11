Um homem assaltou, esta sexta-feira, uma farmácia em Granja, Vila Nova de Gaia.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, o assaltante conseguiu levar cerca de 100 euros, depois de ameaçar os funcionários do estabelecimento com uma faca.

O homem acabou por ser detido pela GNR, numa estação de comboios localizada a cerca de 30 metros daquela farmácia.