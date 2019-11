Homem de 31 anos detido por abusos sexuais de crianças e adolescentes

Vítimas são familiares do agressor.

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças, coação sexual e atos sexuais com adolescentes.

Num comunicado emitido esta sexta-feira, a autoridade informa que as vítimas são familiares do presumível agressor e, à data do início dos factos, tinham 12 e 15 anos de idade.

As vítimas “foram abusadas durante um período de cerca de cinco anos, no seu domicílio, tendo denunciado, recentemente, as práticas delituosas que sofreram”, refere a mesma nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.