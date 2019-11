Vídeo mostra homem a fugir com faca de atacante na Ponte de Londres e suspeito a ser abatido pela polícia

As autoridades britânicas foram chamadas à London Bridge, em Londres, esta sexta-feira,devido a relatos de um “esfaqueamento” nas imediações da ponte, segundo a própria polícia. Sabe-se agora que a polícia alvejou mortalmente um homem, por suspeitas de estar na posse de um engenho explosivo, que mais tarde se revelou ser falso.

No Twitter foi partilhado um vídeo que mostra o momento em que as autoridades disparam sobre o suspeito. As imagens mostram ainda um civil a tirar a faca ao homem e a afastar-se da confusão.

O trabalho das autoridades, mas também a atitude do homem que tira a faca ao suspeito estão a ser alvo de inúmeros elogios.

Recorde-se que as autoridades já confirmaram também a existência de cinco feridos, não tendo sido adiantado, no entanto, o estado de gravidade em que se encontram.

O incidente está a ser investigado pela unidade de combate ao terrorismo, ainda que segundo as próprias autoridades não se conheçam ainda os motivos do suspeito. Por outro lado, a polícia apela a população para se manter “alerta” e “vigilante”.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0